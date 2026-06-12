Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Erkilet Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu.



Kocasinan ilçesindeki Hacı Hasan Şerife Uluçay Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen programda Büyükkılıç, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek, yöneltilen soruları cevaplandırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.



Erkilet hattını da kapsayan yeni tramvay projesinden bahseden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Toplam 13,6 kilometre uzunlukta yeni bir hat projemiz var. Önemli bir güzergahı hayata geçirecek projemizi hazırlattık. Fizibilete çalışmaları tamamlandı, onun onayından sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bunun hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece yapım maliyeti 400 milyon dolar civarındadır. Yeni araçlarla toplam 500 milyon dolar. Bugünün rakamıyla 23 milyar lira civarında maliyetle yeni güzergahımızı Kayseri’nin standardına uygun ve kalitesiyle bu bölgeyi toplu ulaşımda rahatlatacak olan bir hattımızı hayata geçireceğimizi ifade ediyorum."



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise vatandaşlar için güzel işler yapabilmenin kaygısını taşıdıklarını belirtti.



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da her yerde bir iz ve hizmetin olduğunu ifade etti.



