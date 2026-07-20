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        Başkan Büyükkılıç ve KTO Başkanı Gülsoy İSO'nun ikinci 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) araştırmasına göre, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç ve KTO Başkanı Gülsoy İSO'nun ikinci 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) araştırmasına göre, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 15 Kayseri firmasını tebrik etti.

        Kayseri'nin üreten, istihdam ve ihracata katkı sunmaya devam eden şehir olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "İSO'nun açıkladığı Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 11 firmamızın ardından şimdi de yine yine İSO tarafından Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 15 firmamızın yer alması bir kez daha şehrimiz için onur kaynağı oldu. Kayseri'miz başta olmak üzere, ülkemizin kalkınma yolunda ortaya koyduğu üretme mücadelesine katkı sağlayan tüm firmalarımızı, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum."

        KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da listede yer alan 15 Kayseri firmasının yönetim kurulu başkanlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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