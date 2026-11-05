Başkan Büyükkılıç'tan dağ kızağı testinde test sürüşü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde montaj çalışmaları ve test sürüşleri tamamlanan dağ kızağı tesisinde incelemelerde bulunarak test sürüşü gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, "Gerekli testler yapıldı, gerekli belgeler alındı ve en önemli testi de Memduh Başkan yaptı. Bizim gibi böyle heyecanını yenemeyenler bindik, test ettik ve tavsiye ediyoruz" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi’ni yalnızca kış aylarında değil, yılın 12 ayında turizme hizmet veren bir destinasyon haline getirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları ile sertifikasyon öncesi test ve kontrol süreçleri de başarıyla tamamlandı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’teki dağ kızağı tesisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkurda test sürüşü de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Tesiste incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Yine yüzümüz gülüyor. Bir aktiviteyi daha projemize eklemiş bulunuyoruz, dağ kızağı" dedi.

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"Gerekli Testler Yapıldı, Gerekli Belgeler Alındı ve En Önemli Testi de Memduh Başkan Yaptı"

Başkan Büyükkılıç, dağ kızağı projesinde montaj ve test sürüşlerinin tamamlandığını ifade ederek, "Gençlerimizin özellikle ilgi duyduğu ve sorduğu, başkanım dağ kızağımız neden yok diye bizi sorguladığı boyutu çok şükür cevaplayan konuma geldik. Ben her şeyden önce Erciyes Kayak Merkezimize böyle bir projeyi kazandıran yüklenici firmamızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerekli testler yapıldı, gerekli belgeler alındı ve en önemli testi de Memduh Başkan yaptı" diye konuştu.

"Gençler Ne İsterse O Var"

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Dağ kızağı ile bir test sürüşü gerçekleştirdiğini de belirten Büyükkılıç, "Bindik, test ettik ve tavsiye ediyoruz. İnşallah Kayseri’mizin bu güzel aktivitelerle zenginleşmesi yönündeki projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Atletizm pistimizi yerinde inceledik. O da sonuçlandı çok şükür Yüksek İrtifa Kamp Merkezimize atletizm pistimizi de kazandırmış olduk. Ve şimdi dağ kızağımızı inceledik. Gençler ne isterse o var. Bizim gibi böyle heyecanını yenemeyenler bindi, test etti, onayladı. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Outdoor Factory tarafından hayata geçirilen projede, sertifikasyon öncesinde teknik sistemler ve güvenlik donanımlarına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Tesisin hizmet ve idare binasına ilişkin çalışmalar da sürdürülüyor. Gece sürüşü imkânı, sürüş sürelerinin skorboard üzerinden takip edilmesi ve otomatik fotoğraf çekim sistemi gibi özelliklerle donatılması planlanan tesis, Erciyes'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere farklı bir eğlence deneyimi sunacak. Yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkur, gece sürüşü ve dijital takip sistemleriyle Erciyes’in dört mevsim turizm potansiyeline yeni bir değer katacak.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’i dört mevsim yaşayan bir turizm merkezi haline getirme vizyonunun önemli yatırımlarından biri olan dağ kızağı tesisinin, tüm hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmete sunulması planlanıyor. Yeni yatırımın, Erciyes’in turizm çeşitliliğini artırarak Kayseri’nin ulusal ve uluslararası turizmdeki konumuna katkı sağlaması hedefleniyor.