Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar'dan LGS'ye hazırlanan öğrencilere başarı temennisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere başarı temennisinde bulundu.



Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Genç KAYMEK bünyesinde 720 öğrenciye LGS hazırlık eğitimi verildiğini belirtti.



Gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Büyükkılıç, eğitime ve gençliğe yönelik yatırımlarla öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.



Geleceğin teminatı olan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirten Büyükkılıç, "Evlatlarımız aylar boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Her bir öğrencimizin emeklerinin karşılığını almasını, hedeflerine ulaşmasını ve başarılarıyla hem ailelerini hem de şehrimizi gururlandırmasını temenni ediyorum. LGS’ye girecek tüm yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Erciyesevler ve Yenişehir mahallelerindeki Sinan Kütüphaneleri'nde LGS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ve KPSS’ye hazırlanan gençlerle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerine dikkati çekti.



Eğitim ve öğretime desteği artırarak devam ettireceklerini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi, çocuk kulübü, gençlik merkezleri, inovasyon merkezi, Sinan Kütüphaneleri gibi hizmetlerimizle yavrularımız hem eğlenerek öğreniyorlar hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Böylelikle gelecek nesillerimizi yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle hafta sonu sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum."

