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        Büyükşehir Belediye Bakanı Büyükkılıç, yapımı devam eden atletizm pistini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Bakanı Büyükkılıç, yapımı devam eden atletizm pistini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmalarında sona yaklaşılan 17 bin 500 metrekarelik alana sahip atletizm pistini gezerek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen'den bilgi aldı.

        Burada açıklamada bulunan Büyükkılıç, projenin atletizmle ilgili tüm branşlara cevap verecek nitelikte olduğunu belirterek, "Hatırlanacağı üzere burada 8 UEFA standartlarında futbol sahası, aynı zamanda olimpik yüzme havuzumuz, ayrıca fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz var. Şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimiz de tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, standartlara uygun. Tartan pistin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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        Tesiste 6 kulvarlı tartan koşu pisti, doğal rulo çimden 7 bin 957 metrekarelik atletizm sahası, atma ve atlama branşlarına özel antrenman alanları, soyunma odaları ve teknik birimler yer alıyor.

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