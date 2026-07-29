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        Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar'da sulama kanallarını yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 635 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanalları, 7 milyon liralık projeyle modernize ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar'da sulama kanallarını yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 635 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanalları, 7 milyon liralık projeyle modernize ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Kale mahalleleri ile ilçe merkezinde tarımsal arazi sulamasında kullanılan toprak kanallar modern bir şekilde yenileniyor.

        Yeşilhisar Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam 635 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, 7 milyon liralık yatırımla 12 metre genişlikte eşik tipi bentler kullanılarak, 3 bin 500 metre beton kaplamalı açık kanal ve sanat yapılarıyla modernize ediliyor.

        Proje, üreticilerin verimli bir şekilde sulama yapabilmesine imkan tanıyacak ve diğer taraftan da hayati bir öneme sahip su konusunda tasarruf sağlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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