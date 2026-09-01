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        Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere ulaşım desteği için başvurular 7 Eylül'de başlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere ulaşım desteği için başvurular 7 Eylül'de başlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine yönelik ulaşım desteği başlattığını belirtti.

        Bugüne kadar ortalama 13 bin öğrenciye yaklaşık 14 milyon lira ulaşım yardımı verildiğini vurgulayan Büyükkılıç, geçen dönem ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ortalama 1500 ailenin 2 bin öğrencisinin okullarına günlük olarak ulaşım sağlayabilmeleri ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını ifade etti.

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        2025-2026 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 5,5 milyon lira tutarında ulaşım yardımı yapıldığını anlatan Büyükkılıç, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokulda, ortaokulda ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını kaydetti.

        Büyükkılıç, geleceğin mimarı olan gençler ve öğrenciler ile ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini, ulaşım desteğinden yararlanmak isteyenlerin 7 Eylül'de Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi "www.kayseri.bel.tr" adresindeki çevrim içi hizmetler bölümünden öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden işlemlerini yapabileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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