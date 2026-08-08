CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kayseri'de konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kim ki Cumhuriyet Halk Partisini terk ediyorsa bilin ki Cumhuriyeti savunmaktan vazgeçmiş demektir. Cumhuriyeti savunamayanların bu ülkenin geleceğine vereceği hiçbir umut yoktur." dedi.



CHP Parti Okulu İl Yöneticileri Eğitimi kapsamında Kayseri'ye gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Parti Okulu'nun yalnızca eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yapı olmadığını ifade eden Kaya, örgütün ortak aklını geliştiren, birikimini gelecek kuşaklara aktaran, halkla bağlarını güçlendiren önemli bir siyasal eğitim alanı ve CHP'yi iktidar hedefi doğrultusunda hazırlayan siyasal eğitim yuvası olduğunu belirtti.



Kaya, Kayseri'deki tarım, eğitim ve sanayi alanlarındaki çalışmaları eleştirerek, CHP iktidarında kentin üretim gücünü büyüteceklerini ve Kayseri'nin yeniden Anadolu'nun parlayan yıldızı olacağını söyledi.



Gerçekleştirilecek eğitimin yalnızca bilgi aktarımına dayalı bir çalışma olmayacağını ifade eden Kaya, eğitim programıyla örgütün halkla daha güçlü ve doğrudan bir ilişki kurmasının hedeflendiğini belirtti.



Kaya, Cumhuriyetin kuruluşunda öncü rol üstlenen bir siyasi hareket olduklarına işaret ederek, devletin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının en önemli sorumluluklarından biri olduğunu dile getirdi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim vardır, biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir" sözünü unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:



"Eğer bugün Cumhuriyet tehlikedeyse Cumhuriyetin muhafızı Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyeti korumak için Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmak zorundayız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmıyorsak, bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmayanlar Cumhuriyete de sahip çıkamazlar. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne de sahip çıkamazlar. Bu devletin ilelebet yaşamasına sahip çıkamazlar. Muhafız olmadan hiçbir kale savunulamaz. Cumhuriyet kaledir, o kalenin muhafızları da Cumhuriyet Halk Partilileridir. Kim ki Cumhuriyet Halk Partisini terk ediyorsa bilin ki Cumhuriyeti savunmaktan vazgeçmiş demektir. Cumhuriyeti savunamayanların bu ülkenin geleceğine vereceği hiçbir umut yoktur."



Kayseri'de önceki dönemlerde CHP'li belediye başkanlarının görev yaptığını ifade eden Kaya, CHP'nin gelecek seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesini kazanacağını belirtti.



Programa, CHP İl Başkanı Okan Marzıoğlu ve partililer katıldı.

