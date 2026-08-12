Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni sezon öncesi bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunan Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için hazırlanıyor.

Hizmet kalitesi artırılan Erciyes'te, ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir kayak deneyimi sunmak amacıyla mekanik tesislerde kapsamlı bakım ve teknik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Develi bölgesinde yürüyen bandın montajının yapılmasının yanı sıra, Erciyes genelindeki operatör odalarında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Hacılar Kapı Gondol Depolama Garajı'nda mevcut sandviç paneller sökülerek duvar, sıva ve boya uygulamaları yapılırken, çatılardaki bakım ve onarım çalışmaları da sürüyor.

Karlama sisteminde pompalama istasyonlarında kapasite artırımı, hat yenilemeleri ve iletişim altyapısındaki arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar ve bazı cephe yenilemeleri de devam ediyor.

Öte yandan, Kayseri-Develi arası ulaşımı sağlayan ve Erciyes Kayak Merkezi'nden geçen alternatif yol ve otopark kapasitesi artırılması için çalışmalar sürüyor.