Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde 400 öğrencinin mezun olduğu programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Törenin açılışında konuşan Kırpık, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, eğitim fakültesinin yalnızca diploma veren bir kurum olmadığını, bilgiyi, ahlakı, değerleri, sorumluluğu ve insan sevgisini geleceğe taşıyan öğretmenler yetiştiren bir yuva olduğunu belirtti.



Bu bölümden mezun olan öğrencilerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını vurgulayan Kırpık, "Sevgili mezunlarımız, bugünden itibaren sadece kendi hayatınıza değil, yetiştirdiğiniz her öğrencinin hayatına dokunacaksınız. Bir öğretmenin etkisi sınıfın duvarlarıyla sınırlı değildir. Bazen bir söz, bazen bir davranış, bazen de gösterdiği güven, bir çocuğun bütün geleceğini şekillendirebilir. Bu büyük sorumluluğu bilgiyle, vicdanla, milli ve manevi değerlerle ve adalet duygusuyla taşıyacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü de öğretmenliğin yalnızca bilgi aktaran bir meslek değil, insan yetiştiren ve geleceği inşa eden kutsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.



Program öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.

