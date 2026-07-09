Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde 400 öğrencinin mezun olduğu programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Törenin açılışında konuşan Kırpık, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, eğitim fakültesinin yalnızca diploma veren bir kurum olmadığını, bilgiyi, ahlakı, değerleri, sorumluluğu ve insan sevgisini geleceğe taşıyan öğretmenler yetiştiren bir yuva olduğunu belirtti.

        Bu bölümden mezun olan öğrencilerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını vurgulayan Kırpık, "Sevgili mezunlarımız, bugünden itibaren sadece kendi hayatınıza değil, yetiştirdiğiniz her öğrencinin hayatına dokunacaksınız. Bir öğretmenin etkisi sınıfın duvarlarıyla sınırlı değildir. Bazen bir söz, bazen bir davranış, bazen de gösterdiği güven, bir çocuğun bütün geleceğini şekillendirebilir. Bu büyük sorumluluğu bilgiyle, vicdanla, milli ve manevi değerlerle ve adalet duygusuyla taşıyacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü de öğretmenliğin yalnızca bilgi aktaran bir meslek değil, insan yetiştiren ve geleceği inşa eden kutsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

        Program öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Kayseri, dünyanın en iyi 3x3 basketbolcularını ağırlayacak
        Kayseri, dünyanın en iyi 3x3 basketbolcularını ağırlayacak
        Halkbank'tan yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman
        Halkbank'tan yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman
        Başkan Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
        Miras kavgasında 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
        Miras kavgasında 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kocaburger'i yaz boyunca ERVA okullarında sürdürece...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kocaburger'i yaz boyunca ERVA okullarında sürdürece...