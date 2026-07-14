Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet sevinci

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde 702 öğrencinin mezun olduğu programa, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileler katıldı.



Törenin açılışında konuşan Altun, ERÜ'nün her zaman üreten bir üniversite olduğunu belirtti.



Mezun olan öğrencilerin ailelerini kutlayan Altun, "Sizler bugün mezuniyet törenlerinde çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak biz şunu biliyoruz ki sizin emekleriniz çok daha fazla. Emekleriniz hiçbir zaman azımsanmayacak seviyededir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sevgili mezunlarımız, şunu unutmayın. Hayat çok hızlı geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor. Emin olun mezun olduğunuz yıl da hemen geride kalacak." ifadelerini kullandı.



Öner de konuşmasında, ERÜ Mühendislik Fakültesinin bu yıl 50’nci yılını kutladığını aktararak, mezunlara merak eden, araştıran, sorgulayan ve sürekli kendini geliştiren bireyler olmaktan asla vazgeçmemelerini tavsiye etti.



Konuşmaların ardından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Zeynep İbrahim mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.



Mezun öğrencilerin mühendislik yemini ettiği tören, diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

