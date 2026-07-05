Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazır.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.
Erciyes’in yaklaşık 1850 metre rakımında hizmet veren kamp merkezi, futbol, yüzme ve salon sporları başta olmak üzere birçok branşta profesyonel sporculara üst düzey antrenman ve kamp imkanı sunuyor.
Merkez bünyesindeki 8 uluslararası standarttaki futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile teknik ve destek birimleri, sporcuların performans süreçlerini en verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlıyor.
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