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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazır.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        Erciyes’in yaklaşık 1850 metre rakımında hizmet veren kamp merkezi, futbol, yüzme ve salon sporları başta olmak üzere birçok branşta profesyonel sporculara üst düzey antrenman ve kamp imkanı sunuyor.

        Merkez bünyesindeki 8 uluslararası standarttaki futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile teknik ve destek birimleri, sporcuların performans süreçlerini en verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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