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        Erciyes'te Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 52 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu mücadele ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 52 ülkeden yaklaşık 1000 bin sporcunun müsabakalara katıldığı duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Erciyes'te Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 52 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu mücadele ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 52 ülkeden yaklaşık 1000 bin sporcunun müsabakalara katıldığı duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvayı takip ederek maçları izledi.

        Turnuva hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Erciyes'in 12 ay boyunca sporun merkezi haline geldiğini belirtti.

        Erciyes'in yatırımlarla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, "Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) işbirliğinde, 18 Mayıs-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sporcular mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin geniş yelpazede sunduğu kamp imkanlarına ve gördüğü ilgiye de dikkat çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Malumunuz kayak merkezi, 15 Mayıs'ta sezonu kapattı. Sonrasında başlayan, 52 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı tenis turu süreci devam ediyor. Erciyes’i sadece kış sporuna özgü değil, her sezon değişik etkinliklere fırsat veren bir anlayış içerisinde kamuoyunun hizmetine sunuyoruz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizde 8 futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti başta olmak üzere değişik spor alanlarında kamp yapmaya fırsat vererek bu çalışmaların yapılmasına zemin hazırlıyoruz. Geçtiğimiz sezon 35 civarında futbol takımı gelmişti. Bu sene şu an itibarıyla başvuru 35 civarını buldu. İnşallah artacağına umuyor ve inanıyoruz."

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