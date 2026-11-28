Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı önlük giyme töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. İlhan Karacalar ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Erkılıç, üniversitenin donanımlı akademik kadrosu ve eğitim imkanlarıyla öğrencilere nitelikli bir eğitim sunduğunu belirtti.

Öğrencilere derslerinin yanı sıra spor ve sanatla ilgilenmelerini öneren Erkılıç, "İyi olmak yetmeyecek, en iyisi olmaya çalışacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Demirbaş ise fakültenin fiziki altyapısı ve eğitim olanaklarına ilişkin bilgi verdi.

Diş Hekimleri Odası Başkanı Karacalar da beyaz önlüğün yalnızca bir mesleğin simgesi olmadığını, insanlığa hizmet etme ve hastaların acılarını dindirme sorumluluğunu da temsil ettiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından çeşitli alanlarda başarı gösteren akademisyen ve öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

Tören, diş hekimliği eğitimine başlayan 92 öğrenciye beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.