TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin geçmişteki fuar kültürü ve sosyal hafızasını canlandırmak amacıyla düzenlenen "Fuar 38"in ulaşımı için hizmet veren dolmuşlar, yolcularını zamanda gezintiye çıkarıyor.

Kapılarını 1967'de açan, uzun zaman kentin en önemli buluşma noktası olan ve son yıllarda çeşitli nedenlerle ara verilen Anadolu Fuarı, bu kültürü canlandırma amacıyla yeni ismi ve konseptiyle yeniden açıldı.

Geçmişte fuar yolunu tutan binlerce kişinin kullandığı dolmuşlar, bu kez Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Fuar 38" için hazırlandı.

Bazı etkinlikler kapsamında ziyaretçileri alana taşıyan 6 araç, eski model gövdeleri, dönemini yansıtan detayları ve kendine özgü atmosferiyle dikkat çekiyor.

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Şoför ve bazı yolcular ise dönemin popüler müzikleri eşliğinde, 1960'lı ve 1970'li yılların modasını yansıtan kıyafet, aksesuar ve saç modelleriyle yolculuğa renk katıyor.

- "Bunları gördükleri zaman 'Vay benim gençliğim' diyorlar"

Dolmuş şoförü Ömer Bozkurt, AA muhabirine, 1990'lı yılların sonlarında aileleriyle fuar alanına gelenlerin, konserlerden oyun alanlarına kadar pek çok etkinlikte vakit geçirdiğini söyledi.

O dönem fuarı ziyaret edenlerin önemli bir bölümünün dolmuşları kullandığını ifade eden Bozkurt, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın daveti üzerine Fuar 38'e katıldığını anlattı.

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Bozkurt, bu kapsamda nostaljik dolmuşunu sergilediğini ve belirli günlerde yolcuları fuar alanına taşıdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızı hem fuara taşıyoruz hem de zamanda yolculuğa çıkartıyoruz. Dolmuşumuzu gördükleri zaman eski günler, eski anılar, dolmuş içerisinde konuşulan muhabbetler, sohbetler, bu gibi şeyler akıllarına geliyor. Mazileri ve yaşanmışlıkları dile geliyor. Bu araçları belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar bildikleri için gördükleri zaman, 'Vay benim gençliğim. Bunların içinde neler yaşamıştık, ne anılarımız geçmişti' diyorlar."

- "Eski günleri hatırlayıp yad ettim"

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Dolmuşa 1960'lı ve 1970'li yılların modasını yansıtan kıyafetleriyle binen yolculardan Betül Yılmaz da çocukluk ve gençlik yıllarının anılarını yeniden yaşadığını söyledi.

Yolculardan Hayriye Özsoy da "Geçmişe gitmek duygulandırdı. Güzel oldu. Eski günleri hatırlayıp yad ettim." dedi.

Yolculardan Vahdi Morboğa ise dolmuş içerisindeki şoför ve yolcuların para muhabbetlerini unutamadığını ifade etti.

Fotoğraf çektiren Niyazi Dericioğlu ise aracı gördüğünde duygulandığını belirtti.