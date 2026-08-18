Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri "Fuar 38"i nostaljik dolmuşlarla tanıtıyorlar

        "Fuar 38"i nostaljik dolmuşlarla tanıtıyorlar

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin geçmişteki fuar kültürü ve sosyal hafızasını canlandırmak amacıyla düzenlenen "Fuar 38"in ulaşımı için hizmet veren dolmuşlar, yolcularını zamanda gezintiye çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        "Fuar 38"i nostaljik dolmuşlarla tanıtıyorlar

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin geçmişteki fuar kültürü ve sosyal hafızasını canlandırmak amacıyla düzenlenen "Fuar 38"in ulaşımı için hizmet veren dolmuşlar, yolcularını zamanda gezintiye çıkarıyor.

        Kapılarını 1967'de açan, uzun zaman kentin en önemli buluşma noktası olan ve son yıllarda çeşitli nedenlerle ara verilen Anadolu Fuarı, bu kültürü canlandırma amacıyla yeni ismi ve konseptiyle yeniden açıldı.

        Geçmişte fuar yolunu tutan binlerce kişinin kullandığı dolmuşlar, bu kez Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Fuar 38" için hazırlandı.

        Bazı etkinlikler kapsamında ziyaretçileri alana taşıyan 6 araç, eski model gövdeleri, dönemini yansıtan detayları ve kendine özgü atmosferiyle dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Şoför ve bazı yolcular ise dönemin popüler müzikleri eşliğinde, 1960'lı ve 1970'li yılların modasını yansıtan kıyafet, aksesuar ve saç modelleriyle yolculuğa renk katıyor.

        - "Bunları gördükleri zaman 'Vay benim gençliğim' diyorlar"

        Dolmuş şoförü Ömer Bozkurt, AA muhabirine, 1990'lı yılların sonlarında aileleriyle fuar alanına gelenlerin, konserlerden oyun alanlarına kadar pek çok etkinlikte vakit geçirdiğini söyledi.

        O dönem fuarı ziyaret edenlerin önemli bir bölümünün dolmuşları kullandığını ifade eden Bozkurt, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın daveti üzerine Fuar 38'e katıldığını anlattı.

        REKLAM

        Bozkurt, bu kapsamda nostaljik dolmuşunu sergilediğini ve belirli günlerde yolcuları fuar alanına taşıdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımızı hem fuara taşıyoruz hem de zamanda yolculuğa çıkartıyoruz. Dolmuşumuzu gördükleri zaman eski günler, eski anılar, dolmuş içerisinde konuşulan muhabbetler, sohbetler, bu gibi şeyler akıllarına geliyor. Mazileri ve yaşanmışlıkları dile geliyor. Bu araçları belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar bildikleri için gördükleri zaman, 'Vay benim gençliğim. Bunların içinde neler yaşamıştık, ne anılarımız geçmişti' diyorlar."

        - "Eski günleri hatırlayıp yad ettim"

        REKLAM

        Dolmuşa 1960'lı ve 1970'li yılların modasını yansıtan kıyafetleriyle binen yolculardan Betül Yılmaz da çocukluk ve gençlik yıllarının anılarını yeniden yaşadığını söyledi.

        Yolculardan Hayriye Özsoy da "Geçmişe gitmek duygulandırdı. Güzel oldu. Eski günleri hatırlayıp yad ettim." dedi.

        Yolculardan Vahdi Morboğa ise dolmuş içerisindeki şoför ve yolcuların para muhabbetlerini unutamadığını ifade etti.

        Fotoğraf çektiren Niyazi Dericioğlu ise aracı gördüğünde duygulandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        ORC anketinde zirve yine Baki Ersoy'un: İç Anadolu'nun en beğenilen milletv...
        ORC anketinde zirve yine Baki Ersoy'un: İç Anadolu'nun en beğenilen milletv...
        Tartıştığı kadını bıçaklayıp 5'inci kattan attı; çektiği videoyla cinayeti...
        Tartıştığı kadını bıçaklayıp 5'inci kattan attı; çektiği videoyla cinayeti...
        Cıngı: "Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemi...
        Cıngı: "Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemi...
        Genç kadını bıçakladıktan sonra aşağı atan zanlı, cinayeti çektiği video il...
        Genç kadını bıçakladıktan sonra aşağı atan zanlı, cinayeti çektiği video il...
        Valilikte iki protokol birden
        Valilikte iki protokol birden
        Melikgazi'ye 16 derslikli yeni ilkokul kazandırılacak
        Melikgazi'ye 16 derslikli yeni ilkokul kazandırılacak