Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol 1. Lig ekipleri Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor karşılaştı. Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

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