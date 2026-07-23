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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekipleri Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekipleri Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor karşılaştı.

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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