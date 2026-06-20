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        Geçen yaz kuruyan Tekir Göleti Erciyes'in kar sularıyla doldu

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kuraklığın etkisiyle geçen yıl kuruyan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti, karın erimesiyle yeniden doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Geçen yaz kuruyan Tekir Göleti Erciyes'in kar sularıyla doldu

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kuraklığın etkisiyle geçen yıl kuruyan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti, karın erimesiyle yeniden doldu.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 milyon 680 bin metreküp su hacmine sahip, çevredeki tarım arazilerinin sulaması ve taşkın önleme amacıyla 1990 yılında inşa edilen gölet, geçen yaz yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu.

        Bölgede kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde etkili olan yağışlar ile sıcak hava nedeniyle dağdaki karın eriyen suyuyla eski görüntüsüne tekrardan kavuşan göletin etrafında konaklamak için kurulan çadırlar dahi su altında kaldı.

        Tekir Göleti'ni görmek için Erciyes'e gelen ziyaretçilerden Mustafa Maraşlı, AA muhabirine, göletin geçmiş yıllarda kuraklıktan çok etkilendiğini söyledi.

        Bu yıl ise suyun çok arttığını belirten Maraşlı, Erciyes'in zirvesindeki karların erimeye devam ettiğini ve bu durumun gölete yarayacağını ifade etti.

        Maraşlı, geçen sene gölette su kalmadığını vurgulayarak, "Geçen sene bu alandaki toprakta çatlaklar vardı, kuraktı yani. Buradan karşıya yürüyerek geçilebiliyordu ama bu sene doldu. Bu sene su yönünden bol." dedi.

        - "Su hiç yoktu"

        Zahide Tokma ise yağış anlamında bereketli bir yıl yaşandığını, bundan Tekir Göleti'nin de faydalandığını söyledi.

        Tokma, "Geçen sen sular çok azdı. Buralar çok kuruydu, su hiç yoktu. Bu yıl çok güzel, çok bereketli. Kar ve yağmur çok güzel yağdı." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl her yerde yağış olduğunu belirten Tokma, bereketli bir yıl yaşanmasını temenni etti.

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