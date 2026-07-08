Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 112 Acil Sağlık Merkezi inşaatını inceledi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kamu ve hayırsever işbirliğiyle yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve hayırsever Ahmet Özyürek ile Akdam Mahallesi'nde inşası süren sağlık tesisininde incelemede bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, tesisin yapımında sona yaklaşıldığını belirterek, "Hayırseverimiz Ahmet Özyürek ve ailesinin destekleriyle yürütülen projede sona yaklaştık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede vatandaşlarımızı modern sağlık tesisimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.





Özdoğan, projeye destek veren aileye ve yapım sürecinde görev alan personellere teşekkür ederek, merkezin tamamlanmasıyla ilçenin acil sağlık hizmetlerinde önemli bir kazanım elde edeceğini belirtti.



Toplam 900 metrekarelik alana inşa edilen ve yaklaşık 305 metrekare kapalı alana sahip tesiste, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aynı yerleşkede hizmet verecek.



