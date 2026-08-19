Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hacılar Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda çalışma yaptı

        Hacılar Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda çalışma yaptı

        Hacılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda bahçe ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Hacılar Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda çalışma yaptı

        Hacılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda bahçe ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve düzenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, Hacılar Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda kapsamlı temizlik yaptı.

        İlk ve ortaokul ile lise düzeyindeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri temizlendi, yabani otlar biçildi ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

        Ekipler, öğrencilerin ders başı yapacağı alanları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Benzer Haberler

        KAYÜ ile IUS arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı
        KAYÜ ile IUS arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı
        35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca aspir ekimine başladı
        35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca aspir ekimine başladı
        Al Hilal Kadın Futbol takımı, Erciyes kampını tamamladı
        Al Hilal Kadın Futbol takımı, Erciyes kampını tamamladı
        ERÜ'de sağlık alanında bir ilk: Eksozom üretilecek
        ERÜ'de sağlık alanında bir ilk: Eksozom üretilecek
        Kayserispor Başkanı Çamlı'dan veryansın Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı...
        Kayserispor Başkanı Çamlı'dan veryansın Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı...
        Büyükşehir imzasıyla Alsancak'ta büyük dönüşüm İlk etap yüzde 60'ta, ikinci...
        Büyükşehir imzasıyla Alsancak'ta büyük dönüşüm İlk etap yüzde 60'ta, ikinci...