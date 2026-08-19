Hacılar Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda çalışma yaptı

Hacılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda bahçe ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve düzenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, Hacılar Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda kapsamlı temizlik yaptı.

İlk ve ortaokul ile lise düzeyindeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri temizlendi, yabani otlar biçildi ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Ekipler, öğrencilerin ders başı yapacağı alanları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.