Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Giriş: 18.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
Salon: Kadir Has
Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç
BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16
1. Periyot: 21-21
Devre: 36-38
3. Periyot: 46-50
KAYSERİ
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