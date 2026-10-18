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        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Salon: Kadir Has

        Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

        BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16

        1. Periyot: 21-21

        Devre: 36-38

        3. Periyot: 46-50

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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