KAYMEK'ten İngilizce ve Almanca kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), ücretsiz İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü ile kursiyerlerin konuşma becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK İhtisas Merkezi bünyesinde uzman eğitmenler eşliğinde başlayan İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü, yabancı dil öğrenen vatandaşların konuşma pratiği yapmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor.



Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen kulüp çalışmaları, dil öğrenimini sınıf ortamının ötesine taşıyarak katılımcılara uygulamalı eğitim sunuyor.

