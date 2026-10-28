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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin en büyük kazanımlarından biri olan Cumhuriyet'in, bugün de Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, bu değerin milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin, birlik ve beraberliğinin, özgür ve güçlü bir gelecek idealinin simgesi olduğunu kaydetti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bağımsızlık mücadelesinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını vurgulayan Büyükkılıç, "Cumhuriyetimiz, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma iradesinin en güçlü ifadesi, en büyük gururudur. Bu büyük mirası korumak, değerlerini yaşatmak ve her alanda daha ileriye taşımak hepimizin ortak görevidir." ifadelerini kullandı.

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