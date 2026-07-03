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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta temizlik çalışması yapıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için Asri Mezarlık'ta geniş kapsamlı çim biçme ve yabani ot temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta temizlik çalışması yapıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için Asri Mezarlık'ta geniş kapsamlı çim biçme ve yabani ot temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Asri Mezarlık içerisinde temizlik çalışması yürütülüyor.

        Mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan çimler ve yabani otlar, mezarlık içindeki yürüyüş yollarını ve kabirlerin görünümünü olumsuz etkilememesi adına titizlikle temizleniyor.


        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma yürütüyor. Kabristanların estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturulması amacıyla çok sayıda çim biçme traktörü, çim biçme makineleri ve temizlik araçları sahada aktif olarak görev yapıyor.

        Ziyaretçilerin kabir aralarında rahatça yürüyebilmesi için yürüyüş yolları süpürge araçlarıyla temizleniyor ve genel çevre düzenleme faaliyetleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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