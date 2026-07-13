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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yol çalışmaları devam ediyor.


        Ulaşım ve altyapı standartlarını yükseltmek, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla Süksün Mahallesi Terziköy mevkisinde 10 milyon 500 bin liralık sıcak asfalt çalışması başlatıldı.


        Asfaltlama öncesi gerekli altyapı çalışmaları ile yol güçlendirme işlemlerini yapan ekipler, 1600 metrelik yolu 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak konforlu bir şekilde hizmete hazır hale getirmeyi planlıyor.






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