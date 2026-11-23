Kayseri derbisini Kayseri Şekerspor kazandı
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında Kayseri derbisi oynandı. Sümer Stadı'nda oynanan derbiyi Kayseri Şekerspor 20 kazanan taraf oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında Kayseri derbisi oynandı. Sümer Stadı'nda oynanan derbiyi Kayseri Şekerspor 20 kazanan taraf oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Abdulbaki Özküçük, Hamza Ali Köksalan, Ahmet Aşkın Erimtek
Kayseri Şekerspor: Abdussamed Karakoyun, Enes Koçoğlu, Talha Özyürek, Muhammed Aybar, Buğra Sarıkaya, Süleyman Öztürk (Arda Hasan Öğretir dk. 60), Seyit Mehmet Söğüt, Çağrı Elgölgesi (Ziyahan Erbaşı dk. 85), Mehmet Turan Karamahmut (Eren Torbalı dk. 30) Halil Can Coşkun (Ömer Turan Görgüç dk. 85), İsmet Yazgan
Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Mertcan Babayiğit, Kemal Aydın (Erkan Kapar dk. 46), Sabri Çakır, Eray Akyol, Umut Türk, Halil Coşkun (Eren Sezen dk. 76), Hüseyin Barış Temizyürek, Efe Güler (Eray Ergin dk. 46), Selahattin Enes Kılıç
Goller: Eren Torbalı (dk. 40), Çağrı Elgölgesi (dk. 45) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı kart: Enes Koçoğlu (dk. 80) (Kayseri Şekerspor)
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