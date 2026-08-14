Kayseri Kent Konseyi üyeleri, fosil kazıları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle sürdürülen, dünya paleontoloji literatürüne önemli katkılar sunan Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları, Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi üyeleri, Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde devam eden fosil kazı alanları yerinde inceledi.

Gezide bölgenin sahip olduğu paleontolojik değerlerin yanı sıra turizm, kazı faaliyetleri ve çevresel potansiyeli de ele alındı.

Kent Konseyi çalışma gruplarının katıldığı programda, Uzman Antropolog Ömer Dağ tarafından kazı alanları, bulunan fosiller ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

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Program kapsamında katılımcılar, kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği alanları gezerek ortaya çıkarılan fosil örneklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Yamula Barajı çevresinde uzun süredir devam eden çalışmaların Kayseri açısından büyük önem taşıdığını, 11 kişilik bir ekibin uzun zamandır fosil çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Altuntuğ, çalışmaların yürütülmesinde emeği bulunan kurum ve bilim insanlarına teşekkür etti.