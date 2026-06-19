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        Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 211 zanlı tutuklandı

        Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 261 şüpheliden 211'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 211 zanlı tutuklandı

        Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 261 şüpheliden 211'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu 16 Haziran'da 6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narko-Kapan Şehit Polis Memuru İbrahim Birol Operasyonu"nda yakalanan 261 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 211'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 50'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 8 bin 618 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 ruhsatsız tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu 16 Haziran'da Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmişti.

        2 bin 500 personel, 632 ekip, helikopter, 4 dron, İHA ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 261 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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