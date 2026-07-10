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        Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük iddiasıyla yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı

        Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Kayseri merkezli 6 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük iddiasıyla yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı

        Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları"nda usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler için yapay zeka uygulamalarıyla oluşturulan ve kursiyerlere benzetilen fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında kullandıkları tespit edildi.

        Kayseri merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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