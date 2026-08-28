Kayseri Şeker'den çiftçilere 4 milyar 824 milyonluk avans desteği

Kayseri Şeker'in, 2026 yılı üretim kampanyası kapsamında çiftçilere sağladığı ayni ve nakdi avans ödemelerinin toplamı 4 milyar 824 milyon 840 bin liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, tarladan fabrikaya kadar üretimin her aşamasının titizlikle takip edildiği ve üreticinin mali yükünü hafifletmeye yönelik öngörülebilir destek modelinin sürdürüldüğü belirtilerek, avans ödeme takviminin önceden ilan edilerek zamanında gerçekleştirilmesinin, çiftçilerin üretim süreçlerini daha sağlıklı planlamalarına imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in temel gücünün tarladaki üretici olduğunu ifade etti.

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Çiftçinin mali açıdan güçlü olmasının, fabrikanın çarklarının verimli dönmesini sağladığına dikkati çeken Akay, şunları kaydetti:

"Kampanya dönemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu avans ödemeleriyle hem tarladaki işlerin aksamamasını sağladık hem de üreticimizin mali yükünü hafiflettik. Pancar üretimi büyük emek, sabır ve ciddi bir maliyet gerektiriyor. Üreticimizin ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olmak, bizim için yalnızca bir destek değil, üretimin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Çiftçimizin emeğinin karşılığını zamanında alması ve üretime güvenle devam etmesi, güçlü bir tarımsal yapının en önemli şartlarından biridir."

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Akay, ekimden hasada kadar her aşamada çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Çiftçi üretecek, Kayseri Şeker işleyecek. Bu dayanışmayla hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz kazanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.