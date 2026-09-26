Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri su kayıp kaçak oranında 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı

        Kayseri su kayıp kaçak oranında 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 2025 yılı verilerine göre yüzde 25,45'lik kayıp kaçak oranıyla Türkiye'de 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kayseri su kayıp kaçak oranında 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 2025 yılı verilerine göre yüzde 25,45'lik kayıp kaçak oranıyla Türkiye'de 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında gösterildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu şebekesinde yürüttüğü dijital izleme, basınç yönetimi ve altyapı iyileştirme çalışmaları, bağımsız teknik yayınlarda da karşılığını buldu.

        Su yönetimi ve çevre teknolojileri alanında sektörün teknik yayınları arasında yer alan Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi'nde yayımlanan "Türkiye'de İçme Suyu Şebekelerinde Kayıp Kaçak Yönetimi" başlıklı makalede, büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerinin performansları karşılaştırıldı.

        REKLAM

        Makalede, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çekilirken, içme suyu şebekelerindeki kayıp kaçak oranlarının azaltılmasının su güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

        Modern altyapı yatırımları, dijital izleme sistemleri ve etkin şebeke yönetimi uygulamalarıyla başarı sağlayan büyükşehirler arasında Kayseri'nin öne çıktığı ifade edildi.

        KASKİ yüzde 25,45'lik kayıp kaçak oranıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Denizli illeri ile Türkiye'de ilk 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı
        Kocasinan Belediyesi yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi
        Talas Belediyesi üzüm sıkma makinesini hizmete sundu
        Talas Belediyesi üzüm sıkma makinesini hizmete sundu
        Kayseri'ye gelen üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım stantları kuruldu
        Kayseri'ye gelen üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım stantları kuruldu
        Kayseri'de halı saha maçında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını ka...
        Kayseri'de halı saha maçında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını ka...
        Kayseri'de 3. kattaki evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı
        Kayseri'de 3. kattaki evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı