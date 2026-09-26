Kayseri su kayıp kaçak oranında 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 2025 yılı verilerine göre yüzde 25,45'lik kayıp kaçak oranıyla Türkiye'de 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında gösterildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu şebekesinde yürüttüğü dijital izleme, basınç yönetimi ve altyapı iyileştirme çalışmaları, bağımsız teknik yayınlarda da karşılığını buldu.

Su yönetimi ve çevre teknolojileri alanında sektörün teknik yayınları arasında yer alan Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi'nde yayımlanan "Türkiye'de İçme Suyu Şebekelerinde Kayıp Kaçak Yönetimi" başlıklı makalede, büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerinin performansları karşılaştırıldı.

REKLAM

Makalede, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çekilirken, içme suyu şebekelerindeki kayıp kaçak oranlarının azaltılmasının su güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Modern altyapı yatırımları, dijital izleme sistemleri ve etkin şebeke yönetimi uygulamalarıyla başarı sağlayan büyükşehirler arasında Kayseri'nin öne çıktığı ifade edildi.

KASKİ yüzde 25,45'lik kayıp kaçak oranıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Denizli illeri ile Türkiye'de ilk 5 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı.