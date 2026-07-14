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        Kayseri Valisi Çiçek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin, iradesine, demokrasisine, bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkarak dünya tarihine altın harflerle yazılan büyük bir destana imza attığını anımsattı.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin vatanına sahip çıktığını aktaran Çiçek, "FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi karşısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek yürek olan milletimiz canı pahasına meydanlara inmiş, devletine ve bayrağına sahip çıkarak bu alçak girişimi bertaraf etmiştir. O gece yazılan kahramanlık destanı, milletimizin birlik ve beraberliğinin, güçlü iradesinin ve sarsılmaz vatan sevgisinin en büyük nişanesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Milli hafızayı diri tutmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin engellendiği bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görev 15 Temmuz ruhunu daima canlı tutmak, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Gelecek nesillerimize, o gece verilen destansı mücadeleyi doğru anlatmak ve milli hafızamızı diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."



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