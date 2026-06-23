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        Kayseri'de 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri, 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Kayseri'de 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri, 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı.

        Uygulama kapsamında durdurulan bir otobüste çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler aracın bagaj kısmında arama gerçekleştirdi.

        Yapılan aramalarda, 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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