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        Kayseri'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Kayseri'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.G. (41) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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