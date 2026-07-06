Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu yapılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koşu gerçekleştirilecek.
Giriş: 06.07.2026 - 17:37 Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koşu gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu, 15 Temmuz saat 09.00'da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi'nden başlayacak.
Katılımcılar, www.kayseriyarimaratonu.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
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