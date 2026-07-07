Kayseri'de 15 Temmuz Tenis Turnuvası düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası organize edilecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ bünyesinde gerçekleştirilecek 15 Temmuz Tenis Turnuvası, farklı yaş gruplarından vatandaşları spor çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyor.



Kayıtları devam eden turnuvaya 12-65 yaş aralığındaki sporseverler katılabilecek.



