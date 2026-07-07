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        Kayseri'de 15 Temmuz Tenis Turnuvası düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Kayseri'de 15 Temmuz Tenis Turnuvası düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası organize edilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ bünyesinde gerçekleştirilecek 15 Temmuz Tenis Turnuvası, farklı yaş gruplarından vatandaşları spor çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyor.

        Kayıtları devam eden turnuvaya 12-65 yaş aralığındaki sporseverler katılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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