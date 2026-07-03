Kayseri'de 2 iş arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında iki arkadaşını bıçakla yaralayan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Zabit B. müştekiler Y.A.A. ve H.Ç. ile sanık avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Sanık Zabit B, savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, hastalığı nedeniyle böyle bir olayın gerçekleştiğini öne sürdü.



Tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak tahliyesini talep eden sanık, pişman olduğunu söyledi.



Müşteki H.Ç. ile Y.A.A. da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Zabit B'yi H.Ç. ile Y.A.A'ya karşı işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.



- Olay



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025'te Zabit B, çalıştığı iş yerindeki Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

