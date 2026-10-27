Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği yapıldı

        Kayseri'de 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği yapıldı

        Kayseri'de düzenlenen 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği'nde onlarca sporcu ter döktü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kayseri'de 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği yapıldı

        Kayseri'de düzenlenen 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği'nde onlarca sporcu ter döktü.

        Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2026 faaliyet programında yer alan 29 Ekim Gençler Taekwondo il Birinciliği tamamlandı. 20’nin üzerinde kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımı ile Hacılar Spor Salonu'nda birbirinden çekişmeli müsabakalar yapıldı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, şampiyonaya katılan kulüplere ve sporculara teşekkür etti. Şimşek; "Derece yapan sporcuları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyor, nice 103 yıllara diyoruz" dedi. Şampiyonada Ümitler Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Nuri Şerbetçi ve hocası Kadir Şerbetçi Avrupa Şampiyonası’nda milli takım adına Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil hakkı kazanmalarından dolayı tebrik edildi. 5 yıldır Kayseri İl Taekwondo hakem komite başkan yardımcılığı yapan başarılı hakem Fatih Güçlü'ye de plaket takdim edildi. Kategorilerinde birincilik elde eden sporcular ise şu şekilde;

        REKLAM

        Bayanlarda Sudenaz Süner (42 Kg), Nurcan Dokan (44 Kg) , Asiye Çifçi (46 kg), Meleknur Taşdelen (49 Kg), Tuğba Ordankaya (52 Kg), Fatmanur Koçak (55 Kg), Elif Akman (59 Kg), Gamze Dalkılıç (63 Kg), Ecrin Ocak (68 Kg), Erkeklerde İshak Meriç Dinç (48 Kg), Kazım Edis (51 Kg), Adem Talha Şahin (55 Kg), Dorukhan Ege Samur (59 Kg), Yunus Emre Bakadur (63 Kg), Yusuf Ulaş Aydoğdu (68 Kg), Atalay İltar (73 Kg), Ahmet Furkan (+78 Kg), Yiğit Tuna Tunç (+78 Kg)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Çopuroğlu'ndan 'fon' açıklaması: "Devletin değirmeni yavaş döner ama ince ö...
        Çopuroğlu'ndan 'fon' açıklaması: "Devletin değirmeni yavaş döner ama ince ö...
        Kayseri'de bir iş yeri kurşunlandı
        Kayseri'de bir iş yeri kurşunlandı
        Önce uyardılar sonra kurşunladılar Dün kiralanan çiçekçi dükkanı kurşunland...
        Önce uyardılar sonra kurşunladılar Dün kiralanan çiçekçi dükkanı kurşunland...
        Kayseri'de otomobille çarpışan minibüs dükkana daldı: 2 yaralı
        Kayseri'de otomobille çarpışan minibüs dükkana daldı: 2 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de aranan 23 zanlı yakalandı
        Kayseri'de aranan 23 zanlı yakalandı