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        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldürüp Gürcistan'da yakalanan sanık hakim karşısında

        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürüp firar ettiği Gürcistan'da yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Kayseri'de 3 yakınını silahla öldürüp Gürcistan'da yakalanan sanık hakim karşısında

        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürüp firar ettiği Gürcistan'da yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.Y, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

        Sanık M.Y, savunmasında 2020 yılından itibaren tehdit edildiğini, takip altında olduğunu ve silahlı saldırılara uğradığını öne sürdü.

        Söz konusu süreçte defalarca kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayetçi olduğunu dile getiren M.Y., yaşanan gerginliklerin zamanla artması üzerine durumu amcasının oğullarıyla çözmeye çalıştığını anlattı.

        Olay günü Hunat Mahallesi'nde maktuller Gaffar Mehmet Y, Seyit Y. ve bu kişilerin dayısı Serdar Y. karşılaştığını dile getiren M.Y, aralarında çıkan tartışmada bu kişilerin elinde bıçak olduğunu iddia etti.

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        Bu esnada silahı eline aldığını belirten M.Y, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını ve öldürme kastının olmadığını savundu.

        Sanık M.Y. olayın ardından yurt dışına kaçtığını ve olayda kullandığı tabancayı kendisine yardım eden bir arkadaşı aracılığıyla attırdığını dile getirdi.

        Maktul Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz'ın annesi müşteki Ayla Yılmaz da yaşanan olayda iki çocuğunu ve kardeşini toprağa verdiğini belirtti.

        Sanığın anlattıklarının doğru olmadığını ifade eden Yılmaz, yaşanan olayların arazi paylaşımı anlaşmazlığından kaynaklandığını söyledi.

        Yılmaz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

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        Taraf avukatlarının savunmalarının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, M.Y.'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        M.Y., Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde, 3 Ocak 2022'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı.

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        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmış, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada bazı sanıkları çeşitli hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, firari sanık M.Y'nin dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

        Zanlının yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçtığını belirleyen Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gerekli makamlarla iletişime geçmiş, çalışma sonucu şüpheli 26 Temmuz'da Hopa'daki sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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