Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Boğazköprü Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı. Öte yandan kazaya karışan araçlardan 50 US 907 plakalı otomobilin Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz’a ait olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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