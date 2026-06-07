Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 5 mahallede muhtarlık seçimi için sandık kuruldu

        Kayseri'de 5 mahallede muhtarlık seçimi için sandık kuruldu

        Kayseri'nin ilçelerindeki 5 mahallede çeşitli nedenlerle boş bulunan 5 mahalle muhtarlığı için seçmenler sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 5 mahallede muhtarlık seçimi için sandık kuruldu

        Kayseri'nin ilçelerindeki 5 mahallede çeşitli nedenlerle boş bulunan 5 mahalle muhtarlığı için seçmenler sandık başına gitti.


        Ara seçim kapsamında Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı ve Çubukharmanı mahalleleri, Tomarza'da Büyükcanlı Mahallesi, Sarıoğlan'da Ebülhayır Mahallesi ve Bünyan ilçesindeki Dervişağa Mahallesi'nde sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı.


        Kirazlı ve Çubukharmanı mahalleleri sakinleri, sandığa giderek oylarını kullandı.


        Kirazlı'da muhtarlık için 4 aday, Çubukharmanı'nda ise 5 aday yarışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Selçuklu mahallesine çok fonksiyonlu yeni sosyal tesis
        Selçuklu mahallesine çok fonksiyonlu yeni sosyal tesis
        Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor
        Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor
        Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluşacak
        Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluşacak
        Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı
        Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı
        Kayserispor'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Ali Çamlı seçil...
        Kayserispor'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Ali Çamlı seçil...
        Talas'ta işçilere yangın eğitimi
        Talas'ta işçilere yangın eğitimi