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        Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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