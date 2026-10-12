Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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