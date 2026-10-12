Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 12.10.2026 - 15:52 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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