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        Kayseri'de ablasının eski eşine araçla çarpıp ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ablasının eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile yanında bulunan arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 23:57 Güncelleme:
        Kayseri'de ablasının eski eşine araçla çarpıp ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ablasının eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile yanında bulunan arkadaşı tutuklandı.


        İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda dün bir otomobilin çarptığı Serdar Coşkun (43), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ne müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, aracı bir binanın otoparkında park edilmiş halde buldu.

        Kimliği tespit edilen sürücü S.Ö. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı S.T, ekiplerce yakalandı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        Öte yandan olayda yaşamını yitiren Serdar Coşkun'un, zanlılardan S.Ö'nün ablasının eski eşi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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