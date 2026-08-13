Kayseri'de açık hava sineması etkinliği devam ediyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen açık hava sineması etkinliği sürüyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde, şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" isimli sinema filmi izleyicileriyle buluşacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek film, 15 Ağustos'ta saat 21.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin farklı noktalarına taşımaya devam ettiklerini kaydeden Yalçın, "Hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte güzel bir şekilde geçirmeleri için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Açık hava sineması da bunlardan birisi. Selvi Boylum Al Yazmalım ile başlayan ardından Ayla ile devam eden sinema akşamlarımızda şimdi de Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini hemşehrilerimizle buluşturacağız. Eren Bülbül'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı filmi yıldızların altında hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.