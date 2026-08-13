Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de açık hava sineması etkinliği devam ediyor

        Kayseri'de açık hava sineması etkinliği devam ediyor

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen açık hava sineması etkinliği sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Kayseri'de açık hava sineması etkinliği devam ediyor

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen açık hava sineması etkinliği sürüyor.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde, şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" isimli sinema filmi izleyicileriyle buluşacak.

        Ücretsiz olarak izlenebilecek film, 15 Ağustos'ta saat 21.00'de başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin farklı noktalarına taşımaya devam ettiklerini kaydeden Yalçın, "Hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte güzel bir şekilde geçirmeleri için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Açık hava sineması da bunlardan birisi. Selvi Boylum Al Yazmalım ile başlayan ardından Ayla ile devam eden sinema akşamlarımızda şimdi de Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini hemşehrilerimizle buluşturacağız. Eren Bülbül'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı filmi yıldızların altında hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Toprağımızın bereketini, çiftçimizin emeğini gelece...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Toprağımızın bereketini, çiftçimizin emeğini gelece...
        Başkan Büyükkılıç duyurdu: Kayseri Havalimanı 'Başmüdürlük' statüsüne kavuş...
        Başkan Büyükkılıç duyurdu: Kayseri Havalimanı 'Başmüdürlük' statüsüne kavuş...
        Gece hırsızlığına arttırılmış ceza Avukat Mustafa Erkulu: "Gece yapılan hır...
        Gece hırsızlığına arttırılmış ceza Avukat Mustafa Erkulu: "Gece yapılan hır...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Aziz milletimiz için hizmet etmekten gurur duyuyoru...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Aziz milletimiz için hizmet etmekten gurur duyuyoru...
        Bedesten katlı otopark çatısı yenileniyor
        Bedesten katlı otopark çatısı yenileniyor
        MHP'li Ersoy'dan Koçcağız mahallesindeki okul için soru önergesi
        MHP'li Ersoy'dan Koçcağız mahallesindeki okul için soru önergesi