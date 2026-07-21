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        Kayseri'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Kayseri'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.S (52) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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