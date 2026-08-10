Kayseri'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

Kayseri'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.



Programda, AK Parti’nin 25 yıllık sürecine katkıda bulunanlar yad edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, şunları kaydetti:



"Davamıza 25 yıldır emek veren, taş üstüne taş koyan kıymetli dava arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ettik. Kuruluşumuzdan bugüne kadar davamıza ve milletimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi şükranla anıyoruz. Ahirete irtihal eden tüm dava arkadaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Rabbim bu kutlu davaya hizmet eden ve gönül veren tüm kardeşlerimizden razı olsun. Nice yıllar, aynı inanç ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin."













