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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde B.A. ile A.A, Y.B. ve Y.C.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla A.A, Y.B. ve Y.C.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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