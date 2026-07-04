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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


        F.C.K, Battalgazi Bulvarı'nda karşılaştığı R.O. ile öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.C.K, üzerinde taşıdığı bıçakla R.O'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.O, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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