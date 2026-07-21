Kayseri'de bir iş yerini kundakladıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir iş yerini kundakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hasar oluşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla Y.S.K. (35), Y.S. (32) ve M.A'yı (27) yakaladı. "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "İş yerini yakmaya teşebbüs" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. ile M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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