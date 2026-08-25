Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

S.B. ise olay yerinin yakınında bulunan Kocasinan Kaymakamlığı polis noktasındaki görevlilere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşadığı Konya'dan bir süre önce Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan bir arkadaşının yanına gelen Şeyda B, evin önünde, kendisini takip ettiği öne sürülen boşanma aşamasındaki eşi S.B. (32) ile karşılaştı.

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