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        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kiçiköy Mahallesi'ndeki Talas Millet Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüpheli İ.C.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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