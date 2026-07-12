Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kiçiköy Mahallesi'ndeki Talas Millet Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli İ.C.K'yi gözaltına aldı.
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